Rachel Sheherazade e Davi Brito na estação da Lapa, BahiaReprodução/ Instagram

Publicado 08/08/2024 17:53

O campeão do BBB 2024, Davi Brito e a jornalista Rachel Sheherazade, causaram tumulto ao aparecerem em público na Lapa, Bahia. O baiano acaba de assinar contrato com a Record e será tema de uma reportagem especial no novo programa da jornalista, que estreia no próximo fim de semana, “Domingo Record”.

Davi abraçou os fãs, pegou criança no colo, tirou fotos e se mostrou bastante solícito. A aparição foi durante a gravação, que contará com temas biográficos, revelando fatos sobre sua trajetória de vida. Alguns episódios marcantes aconteceram na estação da Lapa, na Bahia: "É um lugar onde eu nasci, praticamente. Ali foi o meu ponto inicial, onde eu comecei a desenvolver o meu ramo de vendas. Vendi água mineral, suco, pipoca, picolé...", revelou em sua rede social. Davi também contou que vendia a popular pipoca doce nos ônibus, por R$1, em períodos de chuva.

O baiano, que não teve seu contrato renovado com a Globo, vencido no início deste mês, aceitou o convite da concorrente Record. Logo o veremos na reportagem especial e talvez como integrante do elenco de A Fazenda, comandado por Adriane Galisteu. Ele mesmo admitiu que gostaria de participar do programa:

"Participaria, sim. Tô esperando o convite para o ano que vem, ou esse ano mesmo. Eu vou, viu? Se quiser me colocar na Fazenda, o pau vai quebrar. Bora! Partiu, Fazenda. Alô, me chama aí", admitiu nas redes sociais.

Os fãs postaram fotos nas redes sociais com a jornalista e o milionário. O lançamento da reportagem marca o retorno de Rachel Sheherazade à TV.