Publicado 08/08/2024 21:30 | Atualizado 08/08/2024 21:32

Após sair da prisão, Daniel Alves aparece, pela primeira vez, em fotos com a esposa, Joana Sanz. A modelo espanhola publicou três registros do casal em seus stories, avisando: 'Somos felizes. Quem se incomoda, é só não olhar', se defendeu, antes de ser criticada pelos internautas que desaprovam a conduta do marido, condenado por estupro.

“Ele (Daniel) veio até Mallorca para cozinhar” elogiou, mostrando o ex-jogador em uma cena que ele aparece sorrindo e, aparentemente, cozinhando. O casal está junto há nove 9 anos e teve o casamento oficializado em 2017, em Ibiza. Joana é a segunda esposa do brasileiro.

Desde a repercussão do caso de agressão sexual, a modelo começou a fazer postagens apoiando Alves publicamente, com frases que diziam que era preciso “aguentar firme”. E foi criticada por isso, inclusive quando o ex-jogador foi preso e ela postou foto dos dois de mãos dadas: “juntos”.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma mulher em uma boate de Barcelona. Ele conseguiu sair da prisão em março, após pagar 1 milhão de euros de fiança, o equivalente a R$ 5,4 milhões. Agora, o ex-jogador espera o julgamento do recurso em liberdade.

Na época, houve uma grande revolta na web com a soltura de Daniel Alves após o pagamento da fiança, repercutindo em possíveis envolvidos na trama.