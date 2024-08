?Show da Vida? pode trazer problemas para a Globo; entenda - Foto: Globo/Estevam Avellar

Publicado 09/08/2024 08:15 | Atualizado 09/08/2024 08:52

Este colunista descobriu com exclusividade que o programa “Fantástico” da Globo pode enfrentar dilemas com seu famoso slogan “O Show da Vida”. A atração, que é bastante conhecida pela frase, agora tem uma concorrente peculiar. Uma organização sem fins lucrativos, localizada no Paraná, Rio Grande do Sul, estaria “ameaçando” uma das grandes marcas do Plim Pilm.

A ONG em questão é a “União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer”, também conhecida como Hospital do Câncer de Cascavel, e ela pode ser uma nova pedra no sapato da emissora. Isso porque a mesma conseguiu registrar a marca “Show da Vida” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Para quem não entendeu, a nova marca da ONG é idêntica ao slogan do “Fantástico”, “O Show da Vida”, sendo diferenciada apenas pela falta da letra “O”. Ou seja, a similaridade dos registros pode gerar confusão em quem adquirir os serviços da ONG, pois podem pensar que ela possui alguma ligação com a Globo.

Vale lembrar também que não é a primeira vez que a Vênus Platinada enfrenta um dilema parecido. Contudo, recentemente, foi a emissora que passou na frente de dois clubes de futebol conhecidos para registrar uma marca. Isso porque, conforme a coluna Daniel Nascimento revelou com exclusividade, a Globo saiu na frente do Flamengo e São Paulo e emplacou o slogan 'O Mais Querido'.