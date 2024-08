Atores se vestem como Cirilo e Kokimoto 12 anos após 'Carrossel' - Foto: Reprodução

Atores se vestem como Cirilo e Kokimoto 12 anos após 'Carrossel'Foto: Reprodução

Publicado 09/08/2024 12:24 | Atualizado 09/08/2024 12:25

Os atores Jean Paulo Campos e Matheus Ueta, eternizados como Cirilo e Kokimoto na versão brasileira de "Carrossel" (2012), surpreenderam os fãs ao se reencontrarem nos estúdios do SBT. Nesta quinta-feira (8), com figurinos adaptados ao porte atual de cada um, eles reviveram os tempos da Escola Mundial, cenário principal da novela que marcou uma geração.



Aos 21 e 20 anos, respectivamente, Jean e Matheus compartilharam nas redes sociais registros desse encontro nostálgico, que aconteceu durante uma visita à cidade cenográfica de "A Caverna Encantada", atual produção da emissora. A nostalgia tomou conta dos seguidores, que relembraram com carinho as aventuras da turma de "Carrossel".



Após o sucesso em "Carrossel", ambos seguiram suas carreiras na TV. Matheus Ueta atuou em "Escola de Gênios" (Gloob, 2019) e recentemente em "A Infância de Romeu e Julieta" (SBT, 2023). Jean Paulo, por sua vez, brilhou na novela "Vai na Fé" (Globo, 2023) e também na série "Vicky e a Musa" (Gloob, 2023).



O reencontro emocionou não só os fãs, mas também os atores mirins do elenco de "A Caverna Encantada". Theo Radicchi, que interpreta o travesso Rui na novela, fez questão de registrar o momento ao lado dos "veteranos". "Que emoção encontrar Kokimoto e Cirilo. Imagina se fiquei feliz", escreveu Theo, celebrando o encontro com os ex-atores mirins que fizeram história na TV brasileira.