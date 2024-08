Amigo de Mani Reggo, Lucas Buda conta se mantém contato com Davi Brito - Foto: Reprodução/Globo

Publicado 09/08/2024 11:30

Na noite desta quinta-feira (8), Lucas Buda, ex-participante do BBB 24, usou seu perfil nas redes sociais para bater um papo descontraído com os seguidores. Durante a interação, o capoeirista, que recentemente foi visto com Mani Reggo, ex-namorada de Davi Brito, respondeu perguntas sobre sua vida pessoal e profissional, e não fugiu de uma questão curiosa sobre sua relação com o campeão do reality show.



Em seus sotires do Instagram, o influencer compartilhou a dúvida de um seguidor, curioso se o ex-brother ainda mantém contato com Davi Brito, com quem viveu momentos intensos dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Tem falado com o calabreso Davi Brito?", perguntou o internauta.

Após ser questionado sobre o assunto, Buda confirmou que sim, mantém uma relação de amizade com o vencedor da edição. Ele também explicou que, embora não seja uma amizade diária, os dois ainda se falam ocasionalmente. Por fim, o ex-BBB também aproveitou para mencionar uma recente troca de mensagens em prol de um projeto social no Rio de Janeiro.



"Sim, a gente se fala. Não com frequência, mas nos falamos uma vez ou outra", revelou Buda, destacando que chegou a enviar mensagens para todos os ex-colegas do BBB 24 para apoiar uma campanha de arrecadação de fundos. "Alguns até postaram, outros ainda nem responderam, mas é isso", completou.



Vale destacar que, Mani Reggo, ex-namorada de Davi Brito, decidiu tirar alguns dias de folga e escolheu o Rio de Janeiro como destino. Na última quarta-feira (7), a empreendedora aproveitou a estadia na cidade maravilhosa para reencontrar Buda. Inclusive, nas redes sociais, ambos fizeram questão de compartilhar registros da ocasião com os fãs.