Zezé Di Camargo está no centro dos holofotes devido à gestação de Graciele Lacerda, sua noiva, que espera o mais novo herdeiro do sertanejo. Porém, em meio a toda a alegria com a gravidez, o cantor teria deixado escapar uma suposta falha na voz enquanto interagia com os fãs. Afinal, não é de hoje que o famoso enfrenta polêmicas relacionadas ao seu alcance vocal.



Em seus stories do Instagram, o veterano conversou com os seguidores sobre sua rotina de shows, compartilhando onde seria a próxima apresentação. “Acabando de levantar”, disse ele, repetindo a frase em seguida, dessa vez pausadamente e com timbre diferenciado.



“Aliás, fala devagar Zezé. Acabando de levantar voo aqui em Goiânia”, destacou o famoso, “acertanto” o seu timbre de voz. Ele então revela que está a caminho de Novo Planalto, em Goiás, por meio de seu jatinho particular e na companhia da sua equipe. No entanto, ficou clara a dificuldade do cantor em passar o recado.



Para quem não sabe, o sertanejo enfrentou e segue lidando com críticas ao seu alcance vocal. No entanto, ele já afirmou que tem 61 anos e sua voz não poderia ser a mesma da juventude. Inclusive, o artista já apresentou um cisto congênito em uma corda vocal e precisou de cirurgia, ainda em 2008.



"Logo após essa cirurgia [nas cordas vocais], eu fiz um disco que ganhou o Grammy. Mas você não pode exigir do ser humano a mesma performance de quando eu tinha 20 poucos anos, 30 anos. Eu tenho 61 anos, a diferença é muito grande”, pontuou.



Apesar das mudanças ao longo da carreira, o irmão de Luciano Camargo garante que continua com um belo alcance vocal. “Não dá para comparar e querer exigir de mim a mesma performance cantando nos mesmos tons. Na verdade, eu gravei algumas músicas em tons insanos", garantiu Zezé em entrevista a André Piunti, no YouTube.