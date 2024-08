Gustavo Rocha e Álvaro curtem Baile do Dennis DJ em SP - Araujo / AgNews

Publicado 09/08/2024 10:16 | Atualizado 09/08/2024 10:43

Durante a madrugada desta sexta-feira (09), a festa do reality show “Rancho do Maia” contou com uma treta entre os influenciadores Álvaro e Gustavo Rocha. Nas redes sociais, foi exposta uma discussão entre os produtores de conteúdo, que estão juntos há três meses. Inclusive, a intimidade do casal veio à tona.



Nos stories do Instagram de Carlinhos Maia, idealizador do reality show, e de Lucas Albert, a suposta treta entre a dupla foi revelada para os seguidores. Na ocasião, Gustavo revelou que Álvaro não queria mais ficar com ele e chegou a chorar por conta da suposta rejeição do affair.



Em seguida, Álvaro foi chamado e falou que ele estava mentindo. Fora da festa, o papo seguiu e humorista revelou que mesmo depois de três meses juntos, eles ainda não haviam tido relações sexuais e seguiu reclamando. “O Gustavo paga de doido, eu juro por Deus”, afirmou, dizendo que o rapaz estaria se “vitimizando”.



Assim, o jovem expôs a intimidade do casal: “Eu tô há três meses sem dar. Ninguém me come, não dou pra ninguém. Eu sou fiel a ele [...] fico três meses sem dar”, revelou Álvaro, dando a entender que nunca teve relações sexuais com o influencer, já que estão juntos também há três meses.



Logo após a revelação do comediante, ao ficar sabendo do relato, Gustavo ficou decepcionado com a exposição e revelou que a situação não era tão simples. Na verdade, o irmão de Túlio Rocha explicou que está com problemas psicológicos, que estariam impedindo a sua ereção.