Nívea Maria em 'Tempo de Amar' - João Miguel Júnior/TV Globo

Nívea Maria em 'Tempo de Amar'João Miguel Júnior/TV Globo

Publicado 09/08/2024 15:13 | Atualizado 09/08/2024 15:13

Durante sua participação no programa "Companhia Certa", da RedeTV!, Nívea Maria, ícone da teledramaturgia brasileira, não poupou críticas à atual situação das novelas. Aos 77 anos, a atriz expressou sua insatisfação com o que vê como uma falta de inovação nas produções recentes, apontando fórmulas repetitivas e desgastadas. Além disso, revelou uma suposta mágoa em relação à sua demissão da Globo.

Ao comentar sobre as produções atuais da TV, a artista foi direta: “Está meio perdida a dramaturgia da televisão brasileira. Claro, um remake de um produto que deu certo, que foi sucesso… Mas, será que é isso que esse público novo da televisão brasileira está querendo ver? Porque, quando você olha a reação das pessoas, ‘olha, vem um remake’, você vê que são pessoas da geração antiga, que assistiram à primeira versão da novela”, iniciou.



Nívea Maria ressaltou que, embora não seja contra remakes, sente que falta criatividade nas emissoras. “Estou achando que está precisando um pouco de criatividade principalmente dentro da dramaturgia brasileira. Porque a parte de entretenimento dentro da televisão está se mexendo, ela está tentando conquistar o público, mas a dramaturgia de repente está num sinal vermelho, está parada numa coisa”, apontou.

A atriz também aproveitou a entrevista para falar sobre sua demissão da Globo, que aconteceu em 2022. “Por um lado, eu até entendi. A forma como foi feito é que não. Conversando com o Boni [diretor da Globo e pai do Boninho] e com outras pessoas, a gente concorda com isso: 'Não, não pode ser'”, explicou, resgatando o desligamento.

A atriz então abriu o jogo sobre o assunto. “Porque o Boni diz: você construiu uma parede da rede Globo. Aqueles cem tijolos ali foi você quem fez. Claro, ele coloca isso hoje. Então, a empresa deveria, sei lá, ver uma outra forma de desligar, afastar as pessoas. Foi muito frio. Enfim. Doeu? Doeu. Mas é aquilo que a gente diz: ‘Encontramos uma pedra no caminho. O que a gente faz? Vai tropeçar nela, cair? Chorar? Não, vamos pegar, botar ela do lado’”, encerrou.