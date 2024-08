Em meio a polêmica, Gustavo Rocha tem suposto calote revelado na web - Foto: Reprodução

Publicado 09/08/2024 14:43 | Atualizado 09/08/2024 14:52

Gustavo Rocha está no centro das atenções e a visibilidade para o rapaz não é nada positiva! Na madrugada desta sexta-feira (09), o influencer surgiu em polêmica envolvendo seu affair, Álvaro , após treta que aconteceu no reality show Rancho do Maia. Agora, aproveitando o gancho, um empreendedor resolveu expor que o jovem teria lhe passado a perna.Em uma série de stories no Instagram, o dono de uma marca de roupas, David Mascheti, resolveu expor o influencer. “Quem não conhece o Gustavo [Rocha] de verdade sempre compra esse vitimismo dele, paga de bom moço mas a real é um S4fad@”, iniciou ele em um comentário nas redes sociais, que logo foi compartilhado em seu perfil.Em seguida, o empreendedor revelou o suposto calote: “Não estou falando isso para me aparecer não ok! Nunca precisei disso e não preciso. Apenas vivenciei coisas e tenho provas disso.... A última das palhaçadas é que ele foi na minha loja pegou mais de 10 Mil reais de roupas e não fez a publi que era o combinado do trabalho”, contouPor fim, ele deu razão ao parceiro do influenciador: “Conheço ele desde que ele tinha 16 anos… Enfim dentre isso e outras coisas que não vou explanar pra não queimar a imagem de bom moço que ele paga na internet... Mas quem realmente conhece ele sabe! Álvaro tá certinho”, garantiu.Após a exposição do caso, Gustavo voltou a seguir o rapaz e mandou mensagens. “Depois de meses agora ele quer resolver! Engraçado né? Doido só para de pagar de doido quando encontra outro”, declarou David ao compartilhar os prints da conversa, em que o influencer afirma que “estava muito ruim da cabeça".Além de admitir o erro em relação ao combinado que não realizou, o jovem pediu para que os dois resolvessem a situação de forma privada e ainda revelou: “Minha cabeça já não tá muito legal não. Provavelmente vou embora do rancho ainda hoje, tô decidindo, mas acho que será a melhor opção”, confessou o irmão de Túlio Rocha.