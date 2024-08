Alinne Prado - Foto: Reprodução

Alinne PradoFoto: Reprodução

Publicado 09/08/2024 22:20 | Atualizado 09/08/2024 22:34

A jornalista Alinne Prado revelou que está com planos de voltar a brilhar na TV, após dois anos longe das telinhas. A apresentadora se afastou dos estúdios para se dedicar à maternidade e estar mais presente no crescimento do filho Arthur. No entanto, ela já iniciou as negociações para voltar.

Esta semana, Alinne celebrou seus 42 anos em meio a um clima de felicidade e realização. Ela ressaltou seu propósito com as questões sociais e revelou que se sente mais serena e mais feliz nesse momento da vida, que ela considera de plenitude. Mas, contou também que sente falta dos estúdios.

A jornalista marcou presença em programas como "Encontro com Fátima Bernardes", "Mais Você", "Vídeo Show", "Dancing Brasil", "TV Fama" e "Bom Dia, Você!". Alinne revelou ao colunista Marcelo Bandeira, do portal Uai, que já está no processo de definição dos próximos passos.

A apresentadora também ressaltou sua missão como comunicadora, com a propriedade de quem sabe o que faz. "A comunicação é um dom que Deus me deu e que sempre usei com responsabilidade e ferramenta do bem. Por meio da maturidade que esses 23 anos de carreira me trouxeram, com a versatilidade que adquiri à frente dos diversos formatos que apresentei, fico bastante tranquila para seguir adiante e desbravar novos caminhos", observou.