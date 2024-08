Andressa Urach fala sobre briga pela guarda do filho caçula - Reprodução / Instagram

Publicado 09/08/2024 21:54 | Atualizado 09/08/2024 22:44

Nesta sexta-feira (9), Felipeh Campos entrevistou em seu podcast a modelo, empresária e criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach, que revelou sua intimidade sem medo. No bate-papo de mais de 1h, ela falou sobre diversos assuntos polêmicos, inclusive sobre a sua intenção de criar uma igreja daqui a cinco anos, que ela mesma vai sustentar e que não vai roubar dinheiro dos fieis.

Urach conta que teve uma experiência sobrenatural que a influenciou a se converter a Jesus, mas “que não tem nada a ver com religião, e sim com o que está na Bíblia”, dizendo que os religiosos não leem a Bíblia e apenas acreditam em tudo que o pastor fala. Segundo a atriz, a igreja será criada e mantida por ela.

A empresária também falou sobre a relação com o filho Arthur, que filmava a produtora de conteúdo adulto. Ela relacionou a necessidade com a polêmica de ter colocado seu filho para fazer a gravação do seu conteúdo adulto. “Eu conquistei um patrimônio e fiquei rica. Entrei para a religião e a religião levou todo o meu patrimônio. Eu fiquei no zero”. Com isso, ela conta que voltou para a prostituição, mas que antes conversou com o filho, que a apoiou, uma vez que eles estavam em grande necessidade.

Andressa disse que nunca se importou com o que os outros pensam dela. “Eu tinha dinheiro, eu tinha tudo, mas não tinha paz interior”. Sobre a cirurgia de bifurcação na língua, feita a 11 dias, ela disse, ainda fanha, que o objetivo era enfrentar os religiosos: “Eu quero afrontá-los”.