Publicado 09/08/2024 20:00 | Atualizado 09/08/2024 21:52

A atriz e produtora norte-americana Viola Davis publicou nas redes sociais uma mensagem de solidariedade aos familiares e às vítimas da queda de um avião em Vinhedo (SP), com 61 pessoas a bordo e nenhum sobrevivente. O trágico acidente aconteceu nesta sexta-feira (9), comovendo celebridades ao redor do mundo.

Em seu Instagram, a estrela prestou homenagem às vítimas que perderam a vida no acidente e aos familiares e amigos: “Meu coração está com vocês, Brasil! Deus abençoe todos que amam alguém que perdeu a vida no acidente”. As palavras de solidariedade vieram acompanhadas de uma notícia sobre o acidente aéreo.

O avião saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, em direção ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A aeronave levava 57 passageiros e 4 tripulantes, conforme a empresa VoePass Linhas Aéreas. Segundo a Prefeitura de Vinhedo, não há sobreviventes. O órgão informou, ainda, que o avião caiu no condomínio residencial Recanto Florido. Até a publicação desta nota, não há informação sobre feridos em terra. Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave turboélice tinha 63 acentos.

Recentemente, Viola Davis, que é dona de um Oscar, um Emmy Award, um Grammy e dois Tony Awards, fez uma homenagem nas redes sociais para a medalhista olímpica Rebeca Andrade, celebrando a conquista da atleta.