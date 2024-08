Fábio Jr. e Fiuk - Reprodução

Publicado 12/08/2024 08:40

O último 'Dia dos Pais', comemorado no domingo (11), não foi celebrado de maneira tradicional pelo cantor Fiuk. Ele usou seu perfil nas redes sociais para desabafar sobre a ausência de seu pai, Fábio Jr., e acabou atraindo a atenção dos internautas por um motivo inusitado. Ao postar a homenagem, o ator revelou a dor de ter um pai distante, mas foi rapidamente criticado por um detalhe que não passou despercebido.

Nos comentários de sua publicação, internautas repararam que a "homenagem" teria sido retirada da internet. "Corta pra ele pegando essa mensagem do Google", apontou um usuário. "Pegou no Google", reforçou outro. "Esse não consegue andar com as próprias pernas", detonou mais um.

Após a repercussão negativa, Fiuk decidiu se pronunciar: "Eu peguei [da internet]! Eu cheguei a escrever uma música que eu não gostei de ouvir. Ela estava pesada, e por mais que eu estivesse sentindo, eu sou amor", justificou o ex-BBB.

Fiuk continuou explicando que queria expressar o que sentia de uma forma mais leve. "Me dá vontade de falar um monte de coisas, mas comecei a procurar alguma frase que resumisse meu sentimento em alguma coisa mais pura, que não transmitisse tanto ódio no coração. E aí eu achei essa frase", revelou.

Para quem não acompanhou, o cantor publicou uma série de fotos ao lado de Fábio Jr. e desabafou sobre o pai. "Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias", declarou ele.