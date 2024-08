Rebeca Andrade ganhou um ouro no solo, duas pratas no individual geral e no salto, e um bronze por equipes - AFP

Publicado 12/08/2024 15:00

Rebeca Andrade, já consagrada como uma das maiores ginastas do Brasil, surpreendeu os fãs ao revelar um talento oculto: o canto. Após conquistar novas medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024, a atleta decidiu soltar a voz em um vídeo emocionante, onde canta "Amarelo, Azul e Branco", sucesso da dupla "Anavitória", enquanto exibe com orgulho suas conquistas.



O vídeo, publicado em suas redes sociais, rapidamente viralizou, recebendo uma enxurrada de elogios dos seguidores. "Que coisa linda", escreveu um fã encantado. Outro comentou, surpreso: "Meu Deus, ainda canta". E as demonstrações de carinho continuaram: "Ela é ouro também no canto", declarou uma terceira. "Além de tudo tem essa voz. Apenas perfeita", ressaltou mais uma. Estas foram algumas das reações que tomaram conta da publicação.



Na legenda do vídeo, Rebeca expressou sua gratidão e emoção por representar o Brasil e a ginástica artística nos Jogos Olímpicos. "É sobre ter força para não desistir, ter garra e lutar até o final. É sobre incentivar, apoiar e fazer os outros acreditarem que é possível! Dizer e comprovar que a sua gratidão e sua fé te fizeram chegar tão longe, que até pra você que viveu tudo fica difícil de explicar!", iniciou.

A ginasta continuou seu relato inspirador: "É sobre representar todo mundo e se sentir representado tambem! É sobre se orgulhar, chorar, vibrar, gritar, passar raiva, mas sentir uma alegria que invade o peito de todos quando você vence a si mesmo!", declarou.

"É subir no pódio pra receber a sua medalha e se orgulhar independente da cor, pq só você sabe o que precisou enfrentar para chegar ali.. é subir no pódio da vida depois de ter dado o seu máximo e viver uma olimpíada! Tudo é resultado e é sempre um passo para crescer cada vez mais, mesmo que vc nao tenha alcançado o seu objetivo final", cravou.

Rebeca encerrou sua mensagem agradecendo à experiência vivida em Paris 2024 e reforçando a vontade de continuar buscando mais. "É ter gana pra querer mais, fazer mais, buscar mais, pq enquanto a chama do objetivo estiver acesa, o fogo interno continuará queimando e a chance de chegar no seu lugar mais alto, vai continuar rolando! Obrigada Paris 2024".