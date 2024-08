Danielle Winits e André Gonçalves - Reprodução

Danielle Winits e André Gonçalves Reprodução

Publicado 12/08/2024 13:27 | Atualizado 12/08/2024 13:31

Danielle Winits abriu o coração sobre sua vida íntima com o marido, André Gonçalves, durante o programa "Surubaum", apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. A atriz, que vive com o ator há oito anos, contou sobre uma viagem inesquecível que fizeram juntos para Barcelona. Segundo ela, o casal passou três dias sem sair do hotel, totalmente envolvidos um com o outro.

“Fui viajar com o André, nossa primeira viagem, e a gente não saiu do hotel em Barcelona. Foram três dias sem sair do hotel. A gente só saiu depois do terceiro dia”, revelou a famosa, detalhando o episódio inusitado. Ambos ficaram um tempo separados em 2023, período em que decidiram retomar a relação no final do mesmo ano.

A atriz ainda fez questão de destacar sua visão sobre a vida íntima do casal. "Sexo é vida, não precisa ter tabu", afirmou, mostrando que o casal mantém uma relação sem preconceitos quando o assunto é intimidade.

Nos comentários, internautas reagiram à revelação da artista. “Deborah Secco 2.0”, apontou uma seguidora. “Saiu do Brasil pra ficar a pa* e água em Barcelona”, brincou outra. “Pra mim é algo tão íntimo que eu não consigo normalizar as pessoas se expondo assim na TV”, refletiu uma terceira. “A aluna mais fraca do Naldo”, declarou mais um aos risos.