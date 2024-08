Igor Camargo, Amabylle Eiroa, Graciele Lacerda, Zezé di Camargo, Wanessa e Dado Dolabella - Reprodução / Instagram

Igor Camargo, Amabylle Eiroa, Graciele Lacerda, Zezé di Camargo, Wanessa e Dado DolabellaReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2024 10:42 | Atualizado 13/08/2024 10:42

Graciele Lacerda, de 43 anos, está cuidando dos últimos detalhes para o chá revelação de seu primeiro filho com Zezé Di Camargo. Em seu perfil nas redes sociais, nesta segunda-feira (12), a musa fitness compartilhou sua empolgação com os preparativos do evento. Mesmo com as polêmicas envolvendo a família, ela fez questão de destacar que a celebração será intimista, com a presença apenas de familiares e amigos muito próximos.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora revelou detalhes do evento. "Meu convite de chá revelação ficou chique demais, muito lindo. No chá, vão ser pouquíssimas pessoas. Eu e Zezé conversamos muito, e é uma comemoração desta etapa que a gente está vivendo. A gente quer pessoas que vivenciaram com a gente tudo isso e participaram mesmo da nossa vida", iniciou.

Em seguida, ela revelou que todos os familiares serão chamados para a reunião íntima. "A gente deu prioridade para a família. A família toda. Todo mundo vai ser convidado. Vamos fazer somente para a família e alguns amigos muito próximos. A gente resolveu fazer uma comemoração bem íntima porque é um momento muito especial para a gente, e estou muito feliz. A festa já está praticamente organizada", afirmou.

Vale lembrar que Amabylle Eiroa, nora de Zezé Di Camargo, negou que tenha selado a paz com Graciele, apesar dos convites para o evento. A desavença entre as duas veio à tona após a arquiteta acusar a ainfluencer de criar um perfil falso no Instagram para difamá-la e à família Camargo, caso que acabou sendo levado à Justiça. Inclusive, a jovem teria conquistado a vitória.