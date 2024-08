Davi Brito - Foto: Globo/João Cotta

Davi Brito, vencedor do BBB 24, está dando um novo passo em sua carreira após deixar a Globo. O ex-BBB anunciou seu mais recente projeto: a apresentação de um podcast. Ele compartilhou a novidade em seus stories no Instagram, mostrando o estúdio onde gravará os episódios e prometendo novidades aos seguidores. Porém, o anúncio não teve a recepção calorosa que ele esperava.



"Galera, beleza? Boa tarde! Estou passando aqui pra mostrar o novo projeto que vamos lançar pra vocês, o podcast do Calabreso. Vamos pra cima, aguardem novidades!", disse Davi em vídeo, cheio de empolgação. No entanto, o entusiasmo foi ofuscado por um pequeno deslize na legenda do post: ele escreveu "Por Cast" em vez de podcast, o que não passou despercebido pelos seguidores.



Nos comentários, o ex-BBB foi detonado pelos internautas. “O que é um por Cast?”, questionou um seguidor. “Misericórdia, imagina aturar essa voz mais de 2 horas de entrevista”, imaginou outro. “Será que ele vai conseguir conciliar com a faculdade de medicina?”, ironizou um terceiro. “A única coisa que admiro nele é a coragem porque a noção já vimos que não tem”, refletiu mais um.

O campeão do reality show, que viu seu contrato com a Globo chegar ao fim após várias polêmicas, agora tenta se reinventar fora das telinhas. Vale lembrar que a emissora teria decidido não renovar com o ex-motorista de aplicativo devido à falta de interesse das marcas em associar seus produtos ao mesmo.