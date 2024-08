Influenciadora anuncia fim de casamento com deputado após três meses - Foto: Reprodução

Publicado 13/08/2024 13:21 | Atualizado 13/08/2024 13:22

A influenciadora digital Cíntia Chagas surpreendeu seus seguidores ao anunciar, nesta segunda-feira (12), o término de seu casamento com o deputado estadual Lucas Bove. A notícia veio apenas três meses após a luxuosa cerimônia que o casal realizou em uma capela na Itália, onde celebraram seus votos em um íntimo "elopement wedding". O fim do relacionamento pegou muitos de surpresa, especialmente pelo curto tempo desde o casamento.



Consciente de sua posição como figura pública, Cíntia fez questão de compartilhar a notícia diretamente com seu público nas redes sociais. Em um longo texto, a influenciadora citou Fernando Pessoa para falar sobre a inevitável exposição que acompanha a fama. “Quem opta (assim como eu) por uma vida pública não detém essa liberdade; minhas escolhas tornam-se interesse público”, escreveu, antes de confirmar o término do relacionamento.



Cíntia explicou que, embora compartilhem os mesmos valores, ela e Lucas identificaram divergências em seus objetivos de vida que poderiam comprometer tanto o crescimento do casal quanto o individual. “Nutrimos recíproco respeito e desejamos o melhor um ao outro”, afirmou a influenciadora, destacando que ambos continuam a respeitar a individualidade de cada um, mesmo após o fim do casamento.



Cíntia Chagas, que ganhou notoriedade ao compartilhar dicas de português com muito bom humor, encantou seus seguidores ao revelar, em abril, a escolha por um casamento a dois na Itália. Agora, apenas três meses depois, ela se vê diante de uma nova fase em sua vida, na qual, apesar da separação, busca seguir em frente com respeito e dignidade. A influenciadora ainda não revelou quais serão seus próximos passos, mas os fãs certamente continuarão a acompanhá-la de perto.