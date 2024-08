Bruna Biancardi derrete web ao mostrar Davi Lucca cuidando de Mavie - Foto: Reprodução

Bruna Biancardi derrete web ao mostrar Davi Lucca cuidando de MavieFoto: Reprodução

Publicado 13/08/2024 11:50

Bruna Biancardi deixou a internet encantada ao compartilhar um momento adorável entre Davi Lucca e sua irmãzinha Mavie. O filho mais velho de Neymar tem se mostrado um verdadeiro irmão coruja, paparicando a pequena a cada oportunidade.

Nesta terça-feira (13), a modelo revelou que o primogênito do jogador até preparou um lanche especial para a irmãzinha, um "doce saudável" para a pequena. Em seus stories do Instagram, a famosa compartilhou sobre o mimo: "Meu irmão fez sorvetinho de frutas para mim hoje", escreveu a influenciadora, registrando o carinho de Davi pela irmã.

A família, que está reunida na casa do jogador desde a comemoração do Dia dos Pais, continua curtindo momentos juntos. Além de Mavie e Davi Lucca, Neymar recentemente comemorou o nascimento de sua filha Helena, fruto de seu envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly.



Mas a vida de Neymar continua cercada de polêmicas. O jogador também enfrenta rumores de ser pai de uma menina húngara de 10 anos, suposto fruto de um relacionamento com a ex-modelo Gabriella Gaspar. Segundo o programa Balanço Geral, da Record, o craque teria feito um teste de DNA para confirmar a paternidade, mas o resultado ainda não foi divulgado.