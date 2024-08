Ana Hickmann - reprodução do instagram

Publicado 13/08/2024 15:03

Este colunista descobriu com exclusividade que Ana Hickmann, uma das apresentadoras mais queridas da Record TV, está à frente de um novo quadro no programa "Hoje em Dia". Batizado de "Duelo Fashion", o segmento promete agitar as manhãs com desafios envolvendo moda e estilo.

Ao lado de Ticiane Pinheiro, a loira apresentará a competição que traz dois participantes dispostos a mostrar todo o seu talento em busca de um prêmio em dinheiro. No início do quadro, a ex-mulher de Alexandre Correa revela o tema do dia e apresenta os convidados que irão julgar os competidores: um famoso do mundo do entretenimento e um especialista em moda.

A dinâmica inclui um vídeo que apresenta os participantes do episódio, criando expectativas sobre as habilidades de cada um. Os competidores, então, recebem o desafio que precisarão cumprir em um tempo limitado, utilizando todos os recursos disponíveis no set de filmagens.

Ao final do tempo estipulado, as modelos que foram transformadas pelos competidores desfilam suas criações, permitindo que os jurados avaliem cada detalhe do trabalho realizado. A decisão de quem leva o prêmio é tomada em conjunto pelos convidados, que levam em consideração a criatividade, técnica e adequação ao tema do dia.

"Duelo Fashion" chega em um momento especial para a noiva de Edu Guedes, que teve seu contrato com a Record renovado em 2022 e está previsto para encerrar no final deste ano.