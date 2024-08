Justiça confirma nova vitória de Karina Bacchi sobre ex em paternidade socioafetiva - Foto: Reprodução

Justiça confirma nova vitória de Karina Bacchi sobre ex em paternidade socioafetivaFoto: Reprodução

Publicado 13/08/2024 16:57

A coluna Daniel Nascimento, que tem feitos amigos nos quatro cantos do país, descobriu que Karina Bacchi, teve nova vitória no processo aberto por Amaury Nunes, que luta para ser reconhecido como pai socioafetivo de Enrico. A criança de sete anos foi concebida antes de a famosa engatar um relacionamento com Amaury, por meio de uma fertilização in-vitro.

O apresentador foi derrotado na 1ª instância do processo, pois segundo a juíza da vara da família teria afirmado que a criança seria muito nova para deliberar sobre o assunto. Após a negativa, Amaury recorreu da sentença dada em 2023, e nesta terça-feira (13/8), saiu à nova decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Novamente o pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva foi negado a ele, confirmando assim a decisão anterior.

O ex-jogador, que não vê Enrico a mais de dois anos, ainda pode recorrer da decisão em mais duas instancias, são elas o STJ e STF.

Procurado, o advogado de Karina, Marco Fanucchi, não se manifestou, alegando que o processo é sigiloso, pois envolve um menor de idade e corre em segredo de Justiça

A coluna tentou contato com a Amaury que até o fechamento desta matéria, não se manifestou. O espaço segue aberto para manifestações.