Luísa Sonza usa a tendência do 'boyfriend blush' - Reprodução do Instagram

Publicado 14/08/2024 11:19 | Atualizado 14/08/2024 11:20

Luísa Sonza voltou a causar burburinho nas redes sociais ao compartilhar uma série de fotos ousadas na última terça-feira (13). A cantora apareceu vestindo uma blusa de renda transparente, sem lingerie por baixo, e uma calça jeans que parecia estar suja, provocando uma onda de reações diversas entre seus seguidores.



Nos comentários da publicação, a calça "suja" foi o destaque, gerando mais críticas do que elogios. "Luísa, diva, eu quero uma calça suja igual à sua", escreveu uma fã, encantada com o estilo inusitado. Outro seguidor chegou a sugerir uma dica de limpeza: "Luísa, [para] essa calça aí, faz uma misturinha de vinagre, bicarbonato e alvejante sem cloro rosinha. Saem todas as manchas", declarou com ironia.



Por outro lado, houve quem não aprovasse o visual nada convencional e decidiu apenas criticar: "Se eu saísse com uma calça dessas, as pessoas iriam me chamar de nojenta e porca", criticou uma internauta. Além disso, ouve quem tentasse interpretar a diva pop. "Já começou o quebra cabeça p próximo álbum foi?", questionou mais um.



A foto polêmica faz parte de uma galeria publicada por Luísa, que inclui desde selfies e poses poderosas até registros descontraídos em sua casa, como um clique em frente ao espelho, enquanto usava o vaso sanitário. A famosa também compartilhou o recado de uma fã mirim que pediu uma paleta de presente, porém não revelou se atendeu o pedido da pequena.