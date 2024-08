Anitta é chamada para cantar em show erótico, MC Daniel e affair assistem - Foto: Reprodução

Anitta é chamada para cantar em show erótico, MC Daniel e affair assistem

Publicado 14/08/2024 09:19 | Atualizado 14/08/2024 09:30

A viagem de Anitta e seus amigos em Mykonos, na Grécia, continua a todo vapor. Na madrugada desta quarta-feira (14), o grupo, que inclui nomes como MC Daniel, Bruna Griphao, Duda Beat, Vivi Wanderlei e Dani Calabresa, decidiu curtir a noite em um cabaré local.

O local escolhido para aproveitar a noite foi o Líos, , um famoso cabaré na ilha de Mykonos. O espaço é conhecido por seus jantares extravagantes com shows eróticos, onde os dançarinos entregam performances sensuais e tiram parte da roupa. Além disso, também serve como casa noturna.



MC Daniel foi um dos mais animados e compartilhou o clima descontraído da noite nas redes sociais. "O pau tá quebrando na Grécia, meus amigos", brincou o funkeiro enquanto mostrava trechos do show. No Líos, os famosos assistiram a dançarinos que esbanjaram sensualidade, chegando a tirar peças de roupa, enquanto o público vibrava.



Em meio à diversão, Anitta, sempre o centro das atenções, foi convidada por uma das cantoras do show a subir no palco. A brasileira não hesitou e deu uma palinha de "Mil Veces", um de seus sucessos em espanhol. A performance surpresa deixou o público em êxtase. A noite no cabaré foi apenas mais uma das aventuras desta viagem, que vem rendendo momentos inusitados nas redes sociais.