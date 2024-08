Após Sabrina Sato ter vida sexual exposta, web resgata fala polêmica - Foto: Reprodução

Após Sabrina Sato ter vida sexual exposta, web resgata fala polêmica Foto: Reprodução

Publicado 14/08/2024 15:19 | Atualizado 14/08/2024 15:19

Nicolas Prattes deu o que falar após revelação polêmica sobre seu relacionamento e intimidade com Sabrina Sato. O ator revelou quantas vezes faz sexo com a amada por semana, afirmando que já chegaram à 50 relações íntimas em sete dias. No entanto, a fala repercutiu e teria atingido Duda Nagle.



Para quem não acompanhou, durante o programa "Sobre Nós Dois", apresentado pela namorada e Marcelo Adnet, o galã da Globo abriu o jogo: "Se vendo de segunda a segunda, no início do namoro? Umas 50 vezes", afirmou. "São 7 dias na semana e 24 horas por dia! De férias, absolutamente sem fazer nada, absolutamente nada", acrescentou ele.



Assim, após a repercussão da revelação, internautas resgataram falas polêmicas de Sabrina Sato quando ainda estava com Duda Nagle, ex-marido da apresentadora. Na época, a famosa afirmou não ter uma semana muito agitada sexualmente falando, pois não tinha ânimo.



Na ocasião, a ex-BBB comentou sobre transar quatro vezes por semana. “Olho para o Duda e acho lindo, gostoso, maravilhoso. Mas a vontade... Eu não tenho nem periquita para isso, para falar a verdade”, declarou ela durante um episódio do programa Saia Justa (GNT) em maio de 2022.



Além disso, ela confessou que já chegou a dormir enquanto transava com o ex- marido. "É muita testosterona. Dá muito trabalho. Essa noite eu dormi transando. Juro, não sei como terminou. Eu dormi no meio do sexo", contou no programa Lady Night. Inclusive, o ex- casal teria ficado até 10 meses sem sexo após o nascimento da filha Zoe.

Após resgatarem as falas polêmicas da apresentadora, internautas comentaram sobre o assunto nas redes sociais. “Ela só não gostava de dar pra o marido, passada. Obs: Ela mesma falou isso em entrevista”, afirmou uma seguidora. “Com o marido era toda quinta-feira às 19:00 hs”, recordou outra fã aos risos. “Ela tá tirando o atraso de quando não dava pro Duda Nagle”, apontou uma terceira. “Como ele teve tempo de fazer essa contagem é um mistério”, ironizou mais uma.