Pedro Scooby, Cintia Dicker e Luana PiovaniReprodução/Instagram

Na última terça-feira (13), Luana Piovani decidiu interagir com seus seguidores no Instagram e respondeu diversas perguntas sobre sua vida pessoal. Sem medo de tocar em assuntos delicados, a atriz falou abertamente sobre a relação entre seus filhos e Cintia Dicker, atual esposa de seu ex-marido, Pedro Scooby.



Quando questionada sobre o que acha da convivência de Cintia com seus filhos, Luana não poupou elogios. "Acho maravilhosa [a relação], rezo todo dia para Deus e para a Cintia. Hoje mesmo ela estava em um salão com a minha filha. Pessoa querida, cuidadosa, que cuida dos meus filhos, tenta não se meter nessa confusão minha com o Pedro, ela é maravilhosa", disparou a atriz.

A famosa ressaltou que a presença da ruiva a tranquiliza, principalmente nas questões envolvendo a criação dos filhos Dom, de 11 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 8, frutos de antiga relação com Pedro Scooby. "Sou muito grata a ela. E confesso que quando ela está por perto, eu fico bem mais tranquila", admitiu.

Atualmente, Dom mora com o pai e a madrasta no Rio de Janeiro, enquanto Luana segue em Portugal com os gêmeos. Recentemente, os irmãos mais novos passaram as férias escolares no Brasil ao lado de Scooby e Cintia. Além dos três filhos com a loira, Pedro Scooby é pai de Aurora, de 1 ano, fruto de seu casamento com Cintia.