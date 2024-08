Participante de 'Estrela da Casa' revela bloqueio de Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução

Participante de 'Estrela da Casa' revela bloqueio de Zezé Di CamargoFoto: Reprodução

Publicado 14/08/2024 09:55 | Atualizado 14/08/2024 09:55

O novo reality show da Globo, "Estrela da Casa", já começou com tudo! Na noite de terça-feira (13), os participantes estrearam a competição com a primeira Prova de Resistência. Enquanto enfrentavam o desafio, aproveitaram para se conhecer melhor e compartilharam histórias divertidas e inusitadas, incluindo revelar interações surpreendentes com famosos.



Durante a madrugada desta quarta-feira (14), uma história em especial chamou a atenção: Evellin, uma das competidoras, contou sobre uma situação curiosa envolvendo Zezé Di Camargo. Segundo ela, o cantor, conhecido por sucessos ao lado do irmão Luciano, chegou a bloquear seu número após uma interação inesperada em um aplicativo de mensagens. "Zezé Di Camargo, eu já roubei o seu WhatsApp, você sabe", declarou ela, arrancando risadas dos colegas.



A cantora então explicou como conseguiu o número do famoso. "Eu fui num produtor, aí ele deixou o telefone assim... Eu fui direto no Z, no Zezé Di Camargo, peguei o número dele, salvei no meu. Quando cheguei em casa, mandei um WhatsApp. Ele me respondeu", contou, surpreendendo ainda mais os participantes.

A interação, no entanto, não terminou como ela esperava. Apesar de ter sido educado, Zezé Di Camargo preferiu cortar a comunicação. "Comentou em uma foto minha no Instagram, e falou: 'você tem talento, continue. Mas agora eu vou te bloquear, porque não dá'. Eu fiquei assim: 'sou muito sua fã'", finalizou.