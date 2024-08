Sthefany Brito - Reprodução / Instagram

Sthefany BritoReprodução / Instagram

Publicado 15/08/2024 09:59

Sthefany Brito, de 37 anos, está na reta final da gravidez de seu segundo filho, Vicenzo, e tem vivido noites bastante agitadas. Na madrugada desta quinta-feira (15), a atriz foi surpreendida pelo bebê, que a acordou com seus movimentos intensos na barriga. Em suas redes sociais, a famosa compartilhou um vídeo mostrando a barriga se mexendo enquanto o pequeno fazia festa dentro dela.



Em seus stories do Instagram, ela desabafou com os seguidores sobre o assunto: "Quando não é o xixi que me acorda, dor nas costas ou o Enrico me chamando, é esse garotinho achando que são 2h da tarde e fazendo festa aqui dentro", contou a atriz. Sthefany, que já é mãe de Antonio Enrico, de 3 anos, tem usado as redes para dividir as alegrias e desafios da maternidade, especialmente nesta reta final da gestação.



Recentemente, a artista falou abertamente sobre os desconfortos que tem enfrentado nas últimas semanas de gestação. "As madrugadas andam difíceis por aqui. Tenho acordado muitas vezes, ou para fazer xixi, ou por dor nas costas, ou Vicenzo chutando minha costela e dói. Muitas vezes vou mudar de posição e aí perco o sono", revelou.



No último dia 8, Sthefany celebrou a espera por Vicenzo com um charmoso "charraiá", uma mistura de chá de bebê com arraiá. A festa íntima reuniu familiares, incluindo o irmão Kayky Brito, e teve direito a decoração temática. Agora, é só questão de tempo até que o pequeno chegue ao mundo.