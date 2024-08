Cantora Dua Lipa - Reprodução / Instagram

Publicado 15/08/2024 09:20

Dua Lipa levou um grande susto ao descobrir que duas bombas não-detonadas da Segunda Guerra Mundial estavam enterradas em sua mansão em Londres. A revelação, feita nesta quarta-feira (14), aconteceu durante as obras de reforma da casa da cantora, localizada em uma área de conservação ao norte da cidade britânica.

A mansão, comprada em 2017 por £ 6,75 milhões (cerca de R$ 40,5 milhões), foi alvo de um longo processo judicial devido às mudanças que a artista pop planejava. As adaptações incluíam a construção de uma piscina subterrânea e um estúdio de gravação. Após anos de batalha legal, a reforma foi finalmente autorizada, mas o que ninguém esperava era a descoberta histórica em meio às escavações.

De acordo com o "Daily Mail", a equipe de construção foi surpreendida ao encontrar os artefatos bélicos, que teriam sido deixados na região após bombardeios durante a guerra. Para garantir a segurança do local, a cantora precisou investir em uma investigação detalhada do terreno, o que revelou que outras ruas próximas também foram atingidas no passado.

Apesar do susto, os explosivos foram removidos com segurança, permitindo que a reforma continuasse sem maiores problemas. Agora, com as obras retomadas, Dua Lipa poderá finalmente realizar as tão sonhadas modificações em sua casa, que incluem, além da piscina e do estúdio, um cinema particular e outras luxuosas adições.