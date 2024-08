Após cirurgia, Otaviano Costa recebe diagnóstico de cardiologista mirim - Foto: Reprodução

Publicado 15/08/2024 15:01

Com apenas 4 anos de idade, Davi Milhomem Giordani está conquistando corações com seus vídeos educativos sobre anatomia humana e doenças cardíacas. O pequeno "cardiologista" ganhou ainda mais destaque ao responder a uma pergunta enviada por Otaviano Costa, que recentemente passou por uma cirurgia de aneurisma na aorta. O apresentador pediu que o pequeno explicasse sua condição para o público.



Davi, que desenvolveu interesse pela anatomia ao folhear um livro infantil de biologia, não decepcionou. Em um vídeo adorável e informativo, ele detalhou o que é um aneurisma de aorta. Sob o olhar orgulhoso de sua mãe, Érica Milhomem, que administra sua conta no Instagram, o garoto ainda mencionou as causas do problema.

"Oi, meus amores! Hoje eu vou falar sobe aneurisma de aorta, doença grave e silenciosa", iniciou Davi. "O que é o aneurisma, doutor?", questionou sua mãe. "É a dilatação anormal de uma artéria", revelou o pequeno, exibindo a artéria aorta. "O que causa esse aneurisma, doutor?", perguntou Érica. "Pressão alta, colesterol alto, ou problemas congênitos, como foi o caso do meu seguidor que vocês conhecem", revelou.



A explicação de Davi não parou por aí. "Ele [Otaviano Costa] fez uma cirurgia porque ele teve aneurisma de aorta, que eu falei no comecinho do vídeo. Ele tem um problema congênito na valva aórtica. Essa valva tem três abinhas. Aí o Otaviano nasceu com duas abinhas grudadas. Isso causa uma pressão porque o sangue sai muito forte na artéria e causa uma pressão na artéria", contou o menino.

"Doutor, mas se a doença é silenciosa, como é que a gente faz para descobrir? Qual exame?", questionou a mãe. "Um ecocardiograma. Quando a gente descobre o tratamento é cirurgia para evitar a ruptura do aneurisma. Gente, deixa eu falar um negócio: o aneurisma é uma bolha que pode romper. Se isso acontecer causa hemorragia. É grave. Não dá tempo nem de chegar no hospital de tanto sangue que sai. E já sabem, né? Que se vocês não se cuidarem, quem vai cuidar é seu cardiologista mirim, o Doutor Davi. Meu nome é Doutor Davi e eu sou cardiologista mirim. Beijo, Otaviano. Beijo, meus amores. Beijo do seu cardiologista mirim", finalizou.

Após assistir à explicação, Otaviano Costa não poupou elogios ao pequeno. "Doutor! O senhor é maravilhoso. Seu conhecimento vai ajudar muitas outras pessoas que, assim como eu, enfrentam este mesmo desafio do aneurisma da aorta. Foi brilhante sua explicação e todo mundo aqui de casa te agradece por isso. Continue salvando vidas, meu querido amigo Davi, digo, Doutor Davi", declarou o apresentador.