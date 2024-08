Narcisa Tamborindeguy - socialite brasileira - Reprodução/Instagram

Narcisa Tamborindeguy - socialite brasileira Reprodução/Instagram

Publicado 15/08/2024 11:55 | Atualizado 15/08/2024 11:55

Em uma entrevista reveladora com Pedro Bial, Narcisa Tamborindeguy, conhecida por seu jeito irreverente e icônico bordão "Ai, que loucura!", abriu o jogo sobre o passado conturbado e a vida cheia de excessos. Aos 57 anos, a socialite admitiu que já fez uso de cocaína, mas garantiu que essa fase ficou para trás. Ela também comentou sobre amizade com Glória Maria, Cazuza e expulsão de internato na Suíça!

Narcisa fez revelações surpreendentes sobre sua infância e juventude. Ela estudou com Cazuza no colégio Chapeuzinho Vermelho, em Ipanema, quando se tornaram amigos. A socialite passou por uma escola de boas maneiras na Suíça, de onde foi expulsa. “Estava louca para ser”, confessou. Em determinado momento, também criou amizade com o astro de Hollywood Jack Nicholson, além da jornalista Gloria Maria, com quem viajou muitas vezes e até sofreram um assalto em Paris.

No campo de "transgressões" da juventude, a socialite admitiu uso de cocaína. "Nunca mais, graças a Deus. A minha irmã foi deputada seis vezes, ficha limpa. Ela fez uma lei, que é sobre dependência química, que é para as escolas orientarem para que as crianças saibam como faz mal. Era uma coisa de época, de geração. Todo mundo usava e não sabia o mal que fazia", detalhou ela, que também largou a bebida.



A famosa também não escondeu seu desinteresse em manter relacionamentos tradicionais. “Se acontecer uma coisa boa entre a gente, eu acredito [no amor]. Mas hoje em dia gosto mais de sair com meus amigos do que com namorado. Não faço sexo com meus amigos, eu mesma faço. Os masturbadores, eu tenho em casa”, admitiu.