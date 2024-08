Marina Ruy Barbosa 'expõe' que Fernanda Rodrigues já pegou o seu ex - Foto: Reprodução

Marina Ruy Barbosa 'expõe' que Fernanda Rodrigues já pegou o seu exFoto: Reprodução

Publicado 15/08/2024 08:38 | Atualizado 15/08/2024 08:39

Marina Ruy Barbosa e Fernanda Rodrigues trouxeram à tona uma história inusitada durante a estreia da segunda temporada do programa "Sobre Nós Dois", do GNT, na noite da última terça-feira (13). No quadro em que as convidadas revelam a primeira impressão que tiveram uma da outra, a ruiva não hesitou em compartilhar um momento curioso envolvendo um ex-namorado.



Sincera, a atriz foi logo expondo o passado com a loira: "Bom, eu sabia que você tinha ficado com o meu ex, que, na verdade, era atual naquela época. Então, quando te vi pessoalmente pela primeira vez, dei aquela olhadinha, aquela conferida, para saber como era, se era legal", confessou Marina, surpreendendo não só os telespectadores, mas também a própria amiga.



Fernanda, que se preparava para falar de um momento bem diferente, foi pega de surpresa pela lembrança da artista. "Eu ia falar de quando a gente se conheceu na novela, que a gente começou a gravar juntas", disse ela, rindo da situação. Foi justamente durante as gravações de "Fuzuê", no ano passado, que as duas se aproximaram e construíram uma amizade.



O programa, que também contou com as participações de Douglas Silva e Nicolas Prattes, mostrou a boa sintonia entre Marina e Fernanda, que continuaram trocando elogios. "A primeira impressão é que fui gravar, e ela estava lá concentradíssima, e eu amei trabalhar com ela", declarou a loira, demonstrando o carinho que desenvolveram ao longo do trabalho.