Fernanda Paes Leme equilibra maternidade e vida social: 'É uma viagem' - Foto: Reprodução

Fernanda Paes Leme equilibra maternidade e vida social: 'É uma viagem'Foto: Reprodução

Publicado 15/08/2024 12:40

Fernanda Paes Leme, de 41 anos, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (15) para refletir sobre os desafios de equilibrar a maternidade com sua vida social e profissional. Mãe da pequena Pilar, que completa quatro meses nesta sexta-feira (16), Fernanda compartilhou as emoções desse novo capítulo de sua vida, descrevendo como o encontro entre ser mãe e ser mulher tem sido uma jornada única.



Em sua publicação, a atriz falou sobre como a chegada da filha desacelerou o ritmo em que costumava viver, especialmente nos primeiros meses. "A gente não sai da skin mãe nunca, assim como não deixa de ser mulher. Meu trabalho e minha vida social me levaram a lugares onde faz parte me produzir, me enfeitar, dar umas surtadinhas de look, produção (e eu amo)", começou.

Agora encarando a maternidade, as prioridades de Fepa mudaram. "E a chegada da Pilar me deu uma desacelerada nesse sentido, e claro... Principalmente nos primeiros meses, a prioridade e o cuidado e desenvolvimento da minha filha, que faz 4 meses depois de amanha… Passa rápido!", acrescentou.

Na sequência de imagens dos bastidores da produção, a apresentadora incluiu um registro em que amamentava a filha enquanto faziam sua maquiagem. "Dai essa foto me pegou de jeito. E onde as duas Fernandas se encontraram. A que amamenta e a que se prepara pra uma noitadinha. A que já sofre em se separar umas horinhas e a que tá ansiosa pra rever pessoas e lugares", detalhou.

Com bom humor, a artista concluiu que ser mãe tem sido uma experiência transformadora, mostrando um pouco dessa nova fase. Ser mulher e uma viagem. Ser mãe esta me mostrando uma paisagem lindona desse trajeto. E a mãe aqui ficou mó linda!", encerrou.



Vale destacar que, recentemente, a atriz também relatou a saga para comparecer ao aniversário de 50 anos de Preta Gil, no Rio de Janeiro. Desde a retirada de leite para a filha até o retorno a São Paulo no dia seguinte, a apresentadora narrou cada detalhe da aventura. “Claro que vai ter gente que vai julgar… Mas só eu sei o quanto foi importante pra mim esse bate e volta”, confessou.