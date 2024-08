Luana Piovani ’reprova’ exposição da intimidade de Sabrina Sato - Foto: Reprodução

Luana Piovani ’reprova’ exposição da intimidade de Sabrina SatoFoto: Reprodução

Publicado 15/08/2024 13:20

Luana Piovani chamou atenção nas redes sociais ao supostamente criticar a exposição da vida íntima de Sabrina Sato e Nicolas Prattes. Após o ator compartilhar detalhes sobre a frequência de suas relações com a apresentadora durante uma dinâmica no programa de TV, a ex-mulher de Pedro Scooby fez questão de expressar sua opinião de maneira franca com seus seguidores.



Para quem não acompanhou, Nicolas Prattes participou do programa "Sobre Nós Dois", comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet no GNT, onde foi questionado sobre a frequência das relações no início do namoro. Em resposta, o ator revelou que o casal, nos primeiros dias juntos, chegava a ter relações "umas 50 vezes por semana". O comentário provocou risos, mas também gerou reações diversas.



Nesta quarta-feira (14), Luana Piovani não deixou passar batido e decidiu se manifestar. Sem comentar diretamente sobre a revelação do ator, ou citar nomes, ela fez questão de mostrar que não é adepta à exposição de detalhes tão pessoais. "Está na moda, né? Eu mais uma vez vou pular a trend. Gosto do segredo das paredes", escreveu, reforçando preferência por manter a intimidade longe dos olhos do público.



A postura da loira deu o que falar entre os internautas. Contudo, não é a primeira vez que a artista opina sobre a intimidade dos famosos. Recentemente, ela causou ao comentar sobre boatos envolvendo a vida amorosa da cantora Sandy com o médico Pedro Andrade. “Só consigo pensar na Sandy agora se divertindo. Lembra da única declaração polêmica dela sobre o 'cool'? Só eu pensei nisso", disparou ela.