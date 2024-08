Fernanda Brum - reprodução internet

Fernanda Brumreprodução internet

Publicado 16/08/2024 08:13 | Atualizado 16/08/2024 08:20

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que a cantora gospel Fernanda Brum moveu uma ação contra a Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão. A artista afirmou que sua imagem foi prejudicada após o município divulgar que ela teria cancelado um show na cidade, embora, segundo ela, nunca tenham contratado sua apresentação.

Tudo começou em dezembro de 2021, quando a prefeitura divulgou nas redes sociais e em veículos locais a participação da cantora em um evento na cidade, sem que houvesse qualquer acordo formal. Para piorar a situação, após a falsa divulgação, o município anunciou que o show havia sido cancelado, alegando que a artista teria sofrido um assalto, o que a impediu de cumprir a suposta agenda.

Indignada com a situação, a cantora buscou na justiça uma reparação por danos morais, afirmando que as informações falsas abalaram sua reputação. Conforme os documentos que a coluna teve acesso, nas redes sociais, a artista alegou que a situação manchou seu nome e a prefeitura precisava arcar com as consequências.

No processo, que teve decisão favorável à cantora em junho deste ano, ela exige uma indenização de R$ 100 mil e retratação pública. Além disso, pede que a correção seja divulgada nas mesmas plataformas que veicularam as informações falsas. Caso a prefeitura não faça a retratação no prazo estipulado, poderá enfrentar uma multa diária de R$ 5 mil.