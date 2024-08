Fani Pacheco celebra sua conquista - Reprodução Instagram

Publicado 16/08/2024 21:17

Rio - Fani Pacheco compartilhou com seus seguidores, nesta sexta-feira (16), a realização de um dos maiores sonhos de sua vida: a formatura em Medicina. Conhecida por sua participação no Big Brother Brasil 7, a ex-BBB se dedicou durante sete anos ao curso em uma faculdade particular na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Fani contou com emoção sobre os desafios enfrentados e o orgulho de finalmente receber o diploma.



"Foi o maior desafio da minha vida. É uma faculdade muito densa, período integral, renunciei à muita coisa. Tentei vestibular por três anos e quando consegui, entrei na faculdade com depressão, que só passou no quinto período. Não teve outro desafio maior na minha vida", declarou a médica, ao Gshow.

A formatura de Fani não marcou apenas o fim de um ciclo acadêmico, mas também a superação de um longo período de lutas pessoais. "É um alívio terminar a faculdade. Foi muito pesado. Precisei investir muito em terapia cognitiva e comportamental para conseguir moldar as minhas reações emocionais perante as dificuldades acadêmicas que enfrentei. Fui incentivada por muita gente a desistir durante o curso, tive milhões de pedras no caminho para parar tudo, mas venci!", desabafou.



Escolha pela Psiquiatria



A perda de sua mãe em 2014, diagnosticada com câncer e esquizofrenia, foi um marco na vida de Fani, que a inspirou a seguir na área de Psiquiatria. "Eu era menor de idade e ficava sozinha com minha mãe. Me sentia desesperada porque ela ficava agressiva, ficava fora do mundo real e nas internações dela, nos hospitais psiquiátricos do SUS, comecei a observar as medicações, as enfermeiras e a estudar sobre sua doença. Também comecei a comprar livros em sebo e aprender como tirá-la da crise sem precisar interná-la. Aprendi Psiquiatria cedo", revelou Fani, sobre o impacto que esse período teve em sua escolha profissional.





Nas redes sociais, amigos e seguidores de Fani comemoraram a conquista. "Que orgulho, você merece! Que Deus te proteja e abençoe sempreeeee! Que vc brilhe muito na sua nova profissão! E que Jesus esteja com vc em cada atendimento", escreveu Kamilla Salgado. "Emocionada ! Deus te abençoe muito Fani", desejou, Paula Freitas. "Estou muito feliz por ti!!! Parabéns!!!", comentou Ana Carolina Madeira. "Parabéns! Tenho certeza que exercerá sua linda profissão com amor e dedicação... Você sempre teve este coração enorme, sua missão começará", parabenizou mais um seguidor.