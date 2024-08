Maiara e Maraisa posam juntas em ensaio fotográfico - Reprodução / Instagram

Maiara e Maraisa posam juntas em ensaio fotográficoReprodução / Instagram

Publicado 16/08/2024 16:19

Rio - Maiara e Maraisa surpreenderam os seguidores nesta sexta-feira (16) após publicarem fotos de um ensaio que as duas fizeram, antes de se apresentarem em um show em Curitiba, Paraná.

fotogaleria

Nas imagens, as sertanejas, de 36 anos, surgem com vestidos longos e trabalhados em pedrarias. Maiara aparece com um modelo prateado, com o comprimento todo em franjas e recorte no abdômen. Enquanto Maraisa optou por um modelo longo na cor azul marinho.

Na legenda: Maiara & Maraisa IN CONCERT em Curitiba/PR! Foi mágico!. A cantora Anita disse: "Minhas amigas", outros internautas disseram: "Lindas demais", Que perfeitas."