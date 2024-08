Eliezer e Viih Tube comemoram dois anos juntos - Reprodução / Instagram

Publicado 16/08/2024 12:27

Rio - Eliezer de 34 anos e Viih Tube de 23 anos, celebraram os dois anos de relacionamento, nas redes sociais, nesta sexta-feira (16). O ex-BBB publicou retrospectiva da história do casal e se declarou para a influenciadora digital, que espera o segundo filho Ravi. Os dois já são papais de Lua, de um ano.

"Feliz dois anos de namoro. Feliz dois anos e três meses que nos conhecemos. 'Quando Deus quer, nada impede'. Amor, duvido que você vá lembrar, hoje faz dois anos que te vendei e levei para uma bolha no meio do nada. E quando eu paro para 'assimilar' tudo o que aconteceu com a gente de lá pra cá, eu só consigo sentir Deus. Só tem dois anos que nos conhecemos, e parece que já vivemos uma vida inteira. E, detalhe, só começamos", escreveu Eliezer.

Viih Tube se emocionou. "Como eu te amo! Como eu vejo amor em cada decisão nossa, em cada passo que damos juntos. Eu te amo tanto! São os dois anos mais felizes da minha vida", declarou a youtuber.

O casal se encontrou pessoalmente pela primeira vez em maio de 2022 em um festival de música sertaneja e pouco tempo depois começaram a namorar. Um mês depois, Viih Tube descobriu que estava grávida e, em março de 2023, os dois se casaram no papel.