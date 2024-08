Gil do Vigor - Marcos Duarte / Divulgação

Publicado 16/08/2024 19:21

Rio - Gil do Vigor compartilhou com os seguidores que precisou comprar novas passagens aéreas depois de não ter conseguido embarcar em um voo para Recife (PE), na manhã desta sexta-feira (16), devido a uma crise de ansiedade.

Nos Stories, do Instagram, o ex-"BBB" publicou uma foto já dentro do avião e revelou o contratempo para os fãs. "Partiu Recife! Volto na segunda. Fact: Comprei uma passagem para voar hoje pela manhã e tive uma crise de ansiedade e não voei. Comprei outra passagem para agora e estou indo com fé em Deus", escreveu ele.

Em seguida, ele compartilhou um print da passagem aérea e contou que já estava recuperado. "A passagem de hoje pela manhã que eu perdi. Mas já estou no vigor e voarei lindamente", disse Gil, que logo depois publicou uma selfie dentro do avião.

Nesta quinta-feira (15), Gil se indignou com a companhia aérea responsável pelo avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, e deixou 62 mortos há uma semana . Em um vídeo publicado no Instagram, o ex-"BBB" revelou que o acidente com a Voepass o deixou mais preocupado e com mais medo de voar.

"Eu sou uma pessoa que anda muito de avião, mas eu tenho muito medo, (...) só que a gente confia, a gente quer que a empresa aérea seja séria, segura. E quando a gente vê um incidente acontecer, fica logo desesperado, com medo, preocupado. A gente imagina, no mínimo, que a empresa vai ter cuidado e a responsabilidade de parar a sua frota e verificar se está ok", iniciou ele.

"As vidas das pessoas são sérias, não tem preço para a vida do ser humano, não dá pra brincar com as pessoas por conta de dinheiro porque não quer cancelar, porque não quer devolver, tem que devolver! Nós somos seres humanos. E aí essas coisas começam a acontecer, você começa a ficar preocupado. Eu mesmo fico com medo e cada dia mais preocupado, cada vez mais estou sem querer viajar, sem querer pegar um avião", desabafou ele, que seguiu:

"A gente precisa confiar que a empresa vai ser séria, que vai pensar na segurança das pessoas e tratar isso com seriedade, entendeu? Então, realmente não dá para ficar calado dentro de tantas coisas. 'Ah, foi só uma pane. Ah, mas porque teve um negócio ali'. Não, gente! Não existe isso. Se a empresa não tem 100% de certeza que sua frota é segura para os passageiros, não coloque à venda, não coloca para voar", finalizou.