Mala precisou de fitas após zíper quebrar - Reprodução / Instagram

Mala precisou de fitas após zíper quebrarReprodução / Instagram

Publicado 16/08/2024 16:13

Rio - Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para compartilhar o perrengue chique que viveu na volta para casa, nesta sexta-feira (16). Depois de curtir um 'vale night' ao lado do marido, o jornalista Cesar Tralli, na Cidade Maravilhosa, a apresentadora de 48 anos mostrou que precisou remendar a mala dela antes de embarcar para São Paulo.

fotogaleria

"Olha do style da minha mala que quebrou o zíper e preciso voltar para São Paulo", escreveu ela nos Stories, do Instagram, em um vídeo em que mostra a bagagem da grife francesa Louis Vuitton, vendida no site brasileiro da marca por mais de R$ 19 mil, com fitas isolantes em toda ela para fechá-la.

Antes de passar pelo perrengue chique, a apresentadora contou que estava no Rio a trabalho e coincidentemente, Cesar Tralli também estava na Cidade Maravilhosa para substituir Willian Bonner, diagnosticado com Covid-19 , no "Jornal Nacional".

"Eu vim para o Rio de Janeiro fazer um trabalho... falei, bom, 'vale night'. Vou dormir no Rio, estou sem as crianças, estou sem o Cesar, mas ele teve que vir para o Rio de Janeiro para apresentar o 'Jornal Nacional', uma feliz coincidência, e agora meu 'vale night' é com ele. Hein, meu amor? Vamos namorar, né, amor? Nada de 'vale night', hoje é com meu marido", brincou ela.