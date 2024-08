IZA e Sam Smith lançam nova versão de ’Lay Me Down’ - Reprodução / X

Publicado 16/08/2024 10:09 | Atualizado 16/08/2024 10:10

Rio - A cantora Iza usou as redes sociais, na noite desta quinta-feira (15), para celebrar o lançamento da nova versão da canção 'Lay Me Down' com Sam Smith. A faixa, que chegou nas plataformas digitais nesta sexta-feira (16), faz parte da comemoração de 10 anos de "In The Lonely Hour", o primeiro álbum do cantor britânico.

Confira:





"Que honra! Vivendo esse momento incrível com Sam Smith", escreveu Iza na legenda dos stories do Instagram. No registro, os dois aparecem sorridentes sorridentes em uma chamada de vídeo.

A parceria musical repercutiu e internautas reagiram. "Vocês emocionaram, mãe", opinou uma usuária do X, antigo Twitter. "O feat dos sonhos! A honra é nossa de ouvir essas duas vozes incríveis", comentou um usuário das redes sociais. "Um dia assistindo o ídolo no 'Rock in Rio' e outro [dia] gravando um de seus sucessos com ele. Imperatriz grandona", expressou uma terceira pessoa.

