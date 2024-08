João Vicente de Castro - Reprodução

João Vicente de Castro Reprodução

Publicado 16/08/2024 22:10

Rio - A participação de João Vicente de Castro no programa "Sem Censura", da TV Brasil, nesta quarta-feira (14) tem dado o que falar. Nesta sexta-feira (16), voltou a viralizar nas redes sociais uma fala do ator em que ele conta como começou a trabalhar com publicidade. No X, antigo Twitter, internautas apontaram o caso dele como nepotismo e detonaram a história.

fotogaleria

Durante o programa, João contou que quase desistiu de ser ator após conselhos que recebeu do autor de novelas e roteirista João Emanuel Carneiro aos 17 anos . Em seguida, ele narrou sobre a época em que trabalhava em uma coluna da MTV, até que recebeu uma ajuda do publicitário Washington Olivetto, de quem o padrasto dele era amigo.

"Eu escrevia uma coluna para uma revista da MTV e um dia o Washington [Olivetto], que era amigo do meu padrasto, leu a minha coluna e perguntou 'o que ele faz?'. O meu padrasto respondeu: 'nada'. Estava a ponto de me tornar um carioca autêntico, usava sunga sentado no baixo Gávea e minha mãe viu que me tirar do Rio seria importante. Eu estava muito acostumado e esse choque seria importante. Me colocar em uma empresa acordando às nove da manhã foi uma forma de me civilizar, mesmo", relembrou ele, que logo em seguida recebeu uma proposta de emprego e foi efetivado na área de publicidade.

A fala de João Vicente de Castro voltou a repercutir nas redes sociais e os internautas se revoltaram com a facilidade com que o ator conseguiu um trabalho em uma área tão disputada da comunicação. No X, antigo Twitter, diversos perfis apontaram nepotismo e emitiram suas respectivas opiniões.

"Essa história mostra bem como a alta sociedade sempre ajuda gente da alta sociedade. Se não é empregando em sua própria empresa os familiares, é trazendo pessoas que são filhos de amigos de nome importante. É a capitania hereditária da comunicação", apontou um internauta.

"Se você é pobre, não estude comunicação ou estude apenas por hobby. Quem fica com as vagas mais legais são gente da linhagem do João Vicente de Castro", opinou outro. "Aí você põe esse vídeo em contraste com as 'exigências' que empresas fazem para cargos de base (experiência, idiomas, formação, soft skills, bibibi bobobo) e vê o abismo que existe entre alguém 'comum' e um Nepo", reclamou um terceiro.

Entenda o que é nepotismo

Segundo o portal do Conselho Nacional de Justiça, nepotismo acontece quando as relações de trabalho ou emprego são favorecidas pelos vínculos de parentesco. "As práticas de nepotismo substituem a avaliação de mérito para o exercício da função pública pela valorização de laços de parentesco. Nepotismo é prática que viola as garantias constitucionais de impessoalidade administrativa, na medida em que estabelece privilégios em função de relações de parentesco e desconsidera a capacidade técnica para o exercício do cargo público"

sem brincadeira acho q essa é a maior nepo-story já contada em todos os tempos pic.twitter.com/r8MXoaKTEE — essa menina que você seduz (@pedroprogresso) August 16, 2024

Essa história mostra bem como a alta sociedade sempre ajuda gente da alta sociedade. Se não é empregando em sua própria empresa os familiares, é trazendo pessoas que são filhos de amigos de nome importante. É a capitania hereditária da comunicação. https://t.co/iARy1nJDJt — Fábio Garcia (@fabiogaj) August 16, 2024

Se você é pobre, não estudei comunicação ou estude apenas por hobby. Quem fica com as vagas mais legais são gente da linhagem do João Vicente de Castro https://t.co/fuvM35BLhI — Bichinho de matar com pedra (@bichinhopedra1) August 16, 2024