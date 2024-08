Anitta abre álbum de fotos na Grécia - Reprodução / Instagram

Anitta abre álbum de fotos na GréciaReprodução / Instagram

Publicado 16/08/2024 20:06 | Atualizado 16/08/2024 20:07

Rio - Anitta, de 31 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (16), registros da viagem que acabou de fazer à Grécia. A cantora acabou de retornar ao Brasil, e publicou, no Instagram, um carrossel de fotos e vídeos com os outros famosos, que convidou para Mykonos, uma cidade famosa do país. "Um verão desses", a carioca escreveu na legenda.

fotogaleria

Nos cliques, a artista aparece com os amigos, fazendo exercícios, em festas e no mar. Ela convidou nomes como Dani Calabresa, Maya Massafera, Bruna Griphao, David Brazil, Lucas Guedez, Duda Beat, MC Daniel e a namorada. Eles foram, inclusive, em show erótico , além das festividades e restaurantes de luxo.

Não apenas os fãs, que sempre marcam presença nos comentários da diva, mas também outros famosos não pouparam elogios. "Ta linda", disse o rapper Lennon. Tata Werneck colocou uma sequência de emojis de coração. E Pedro Sampaio: "Linda, saudade".