William Bonner Reprodução / Instagram

Publicado 15/08/2024 20:54 | Atualizado 15/08/2024 20:56

Rio - William Bonner, de 60 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta quinta-feira (15), que foi diagnosticado com Covid-19. O apresentador publicou uma foto do teste positivo para a doença e não deu detalhes sobre seu estado de saúde, apenas usou um emoji com máscara de proteção na legenda da publicação.