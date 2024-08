Nanda Costa, sua mulher Lan Lan e as filhas Kim e Tiê - Reprodução / Instagram

Publicado 15/08/2024 18:01 | Atualizado 15/08/2024 18:01

Rio - Nanda Costa, de 37 anos, se emocionou ao falar sobre maternidade, nesta quinta-feira (15). No Stories do Instagram, a atriz, que é mãe das gêmeas Kim e Tiê, de 2 anos, contou uma situação fofa que viveu com as meninas ao deixá-las na escala.

"A maternidade é uma coisa muito... eu não sei. Eu queria só dividir isso porque eu vim deixar minhas filhas na escola, como eu faço todo dia, venho trazer e buscar, eu e Lan", iniciou ela, explicando a rotina com as filhas e a mulher, Lan Lanh.



"Hoje a Lan não veio, mas aí na hora que eu deixei elas e fui dar beijo de tchau, elas me avisaram: 'Mamãe, vai fechar o portão, mamãe', para não ter que dar a volta. E aí eu estava indo, e elas: 'Mamãe, mamãe, mamãe', começaram a me chamar. Quando eu vi, elas falaram assim: 'Te amo'. Era só isso mesmo. Fiquei muito emocionada com isso", completou. "A maternidade é uma coisa muito... eu não sei. Eu queria só dividir isso porque eu vim deixar minhas filhas na escola, como eu faço todo dia, venho trazer e buscar, eu e Lan", iniciou ela, explicando a rotina com as filhas e a mulher, Lan Lanh."Hoje a Lan não veio, mas aí na hora que eu deixei elas e fui dar beijo de tchau, elas me avisaram: 'Mamãe, vai fechar o portão, mamãe', para não ter que dar a volta. E aí eu estava indo, e elas: 'Mamãe, mamãe, mamãe', começaram a me chamar. Quando eu vi, elas falaram assim: 'Te amo'. Era só isso mesmo. Fiquei muito emocionada com isso", completou.

