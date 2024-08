Rebeca Andrade encanta internautas - Reprodução do Instagram

Publicado 15/08/2024 13:45

Rio - Rebeca Andrade, de 25 anos, publicou um vídeo no Instagram, nesta quinta-feira (15), dublando um trecho do filme "A Princesa e o Sapo", da Disney, e cantando a música "Quase Lá", que faz parte da trilha-sonora do longa, depois de alguns fãs dizerem que ela tinha voz de dubladora.

"Durante os jogos muitos de vocês comentaram sobre a minha voz e disseram que parecia voz de dubladora. Então, trouxe um vídeo de um dos meus filmes favoritos para confirmar que realmente minha voz parece de dubladora", escreveu a ginasta, maior medalhista da história do Brasil nas Olimpíadas, na legenda.

Nos comentários, famosos e anônimos não pouparam elogios à Rebecca. "Que doçura", afirmou Gabriela Loran. "Ela faz tudo", disse Fred Nicácio. "Amo tanto", reagiu Larissa Manoela. "Você é perfeita, entenda", declarou WD. "Tira onda", frisou Dado Dolabella. "Multitalentos", opinou um fã. "Tem algo que você não faça bem? Que ouro em pessoa", disparou outro.

Confira: