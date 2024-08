Li?vian Araga?o e o namorado Pedro Roberto na Disney - Reprodução / Instagram

Li?vian Araga?o e o namorado Pedro Roberto na Disney Reprodução / Instagram

Publicado 15/08/2024 22:41 | Atualizado 15/08/2024 22:43

Rio - Lívian Aragão, de 25 anos, compartilhou nas redes sociais uma foto rara ao lado do namorado, Pedro Roberto, nesta quinta-feira (15). O casal está na Disney, nos Estados Unidos e conheceram as novas atrações do local.

No álbum de fotos da atriz, ela aparece emocionada ao visitar o parque do Hollywood Studios. "A Lívian mais nova está muito emocionada com as atrações novas da Disney e hoje em especial me emocionei com a área do Star Wars. Quando visitávamos a Disney, eu sempre fazia questão de me vestir de algum personagem e a Princesa Leia era minha preferida do Star Wars", contou a artista, que resgatou uma foto antiga dela com a fantasia.A jovem chorou ao deixar o espaço do parque dedicado à saga. "O que você está sentindo? Dá seu relato, amor", disse o Pedro. "Quando eu era criança, sempre imaginei que ia ter um brinquedo muito realista do Star Wars", respondeu a filha de Renato Aragão.Discreta com sua vida amorosa, Lívian não dá detalhes sobre o seu relacionamento na web. Já Pedro, possui uma conta privada no Instagram.