’De Volta aos 15’ retorna à Netflix em nova temporada - Reprodução / Instagram

’De Volta aos 15’ retorna à Netflix em nova temporadaReprodução / Instagram

Publicado 15/08/2024 21:50 | Atualizado 15/08/2024 21:52

Rio - Maisa, de 22 anos, e Camila Queiroz, de 31, compartilharam um vídeo, nesta quinta-feira (15), em que fazem um "antes e depois" da personagem Anita, que interpretam ao longo de diferentes fases da vida em "De Volta aos 15". As artistas brincam que estão usando um filtro para mostrar como a pessoa ficaria depois de alguns anos. A série, que vai para sua terceira e última temporada, na Netflix, estreia na próxima quarta-feira (21).

fotogaleria

O elenco conta, além de Maisa e Camila Queiroz, com alguns nomes como João Guilherme, Klara Castanho, Larissa Manoela, Antônio Carrara, Caio Cabral e outros. A série é baseada no livro de Bruna Vieira, de mesmo nome.

Nos comentários do vídeo, internautas se animaram. "Como que pode essas duas não serem nada a ver uma com a outra, elas nem se parecem, mas a gente acha elas iguais. É a Anita as duas", apontou um. "Se eu usar o filtro, eu fico parecida com a Camila Queiroz também?", brincou outra. "Lindas as duas", elogiou mais uma.