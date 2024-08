Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank - Reprodução / Instagram

Publicado 15/08/2024 20:03 | Atualizado 15/08/2024 20:05

Rio - Giovanna Ewbank mostrou o novo visual do marido, Bruno Gagliasso, nesta quinta-feira (15), nas redes sociais. Assim como ela, o ator apostou nos fios ruivos, levando os internautas à loucura com a mudança.

"Vocês pediram… e a voz do povo é a voz de Deus! Parece fake, mas não é. Mais que amigas…gêmeas", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. "Essa cor não é a que vai ficar ok?", acrescentou. "Vocês pediram… e a voz do povo é a voz de Deus! Parece fake, mas não é. Mais que amigas…gêmeas", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. "Essa cor não é a que vai ficar ok?", acrescentou.

No álbum de fotos, a atriz ainda postou uma foto do desenho animado, "Pica-pau", para brincar com o maridão.



Nos comentários do post, fãs elogiaram a nova coloração de Bruno. "Ficou idêntico ao irmão dele", declarou a seguidora. "Parece um casal de gêmeos", disse outra. "O casal ruivo mais lindo de todos. Eu amo", elogiou a internauta. "É surreal o quanto essa cor destaca mais ainda os olhos lindos de vocês. Casal mais que perfeitos", enfatizou mais uma.