Publicado 15/08/2024 17:13 | Atualizado 15/08/2024 17:17

Rio - Leonardo, de 61 anos, prestou homenagem nesta quinta-feira (15) ao irmão Leandro, que hoje completaria 63 anos se estivesse vivo. Nas redes sociais, o sertanejo compartilhou fotos do cantor e falou sobre saudade.

"Hoje você estaria completando 63 anos. Eterna saudade meu irmão Leandro", escreveu ele em seu Instagram.



Leonardo começou a cantar com o irmão na década de 80, mas seguiu carreira solo após a morte de Leandro em 1998, aos 36 anos, em decorrência de um câncer raro de pulmão.



Thiago Costa também homenageou seu pai em um post nas redes sociais. "Hoje o senhor estaria fazendo 63 anos, mas Deus quis que sua passagem fosse curta, mas muito marcante nos nossos corações. Paizinho, de onde o senhor estiver, se sinta muito amado, que é que o senhor merece. Te amo do fundo do meu coração. É difícil dizer todos os sentimentos que eu sinto. Eu me sinto privilegiado por ter vivido 13 anos do seu lado. Te amo eternamente", escreveu.