Mari Bridi volta aos tempos de adolescente com a banda K-POP NTX - Arquivo pessoal

Publicado 15/08/2024 16:27

Rio - Apaixonada por doramas e fã declarada de K-pop, Mari Bridi aproveita ao máximo a passagem do grupo sul-coreano NTX pelo Brasil. Nesta quinta-feira (15), a influenciadora digital acompanhou os integrantes da banda numa experiência gastronômica, em Niterói. Lá, eles provaram diversas iguarias brasileiras.

"Gravamos eles provando rabanada, bolo de milho e cuscuz branco", adianta Mari, em entrevista ao DIA. O destaque ficou por conta do doce de leite, que encantou Baek Hyeong Jin, um dos integrantes, que fez questão de expressar sua aprovação em um vídeo, arriscando algumas palavras em português.

A influenciadora ainda celebra a oportunidade de estar perto dos astros e compartilhar tudo com seus seguidores. "Ah, é uma loucura, né? É muito legal, assim, ver o tanto que os meninos são dedicados, é um trabalho bem puxado. Eles são muito talentosos. É bacana de ver e ao mesmo tempo é uma coisa meio de quando eu era adolescente, né? Essa coisa boy band, durante o show, eles dançando. Eu era muito fã de Backstreet Boys, então tem uma certa memória afetiva. Estou adorando. Estamos todos aqui no restaurante e mais tarde tem mais um show", salienta.

O NTX se apresenta nesta quinta-feira, 15 de agosto, no Centro Cultural da UFF, em Niterói. Apesar dos ingressos terem esgotado rapidamente, os fãs, conhecidos como NTFUL, poderão acompanhar o show em tempo real por telões externos instalados pela Prefeitura de Niterói. O espetáculo começa às 20 horas e promete ser um momento inesquecível para os fãs brasileiros.

Desde quarta-feira (14), Mari acompanha de perto os passos do grupo, que está em turnê pelo país com o novo mini-álbum "Hold X". Ela esteve presente na primeira apresentação do NTX em solo brasileiro, realizada em Niterói, onde os integrantes Hyeongjin, Yunhyeok, Jaemin, Changhun, Hojun, Eunho, Seungwon e Rawhyun dividiram o palco com a bateria da Unidos do Viradouro.

Ao lado dos integrantes da agremiação, os artistas interpretaram "Toda Forma de Amor", de Lulu Santos, e o samba-enredo campeão do Carnaval 2024, "Arroboboi Dangbé", vestindo a camisa do Botafogo.